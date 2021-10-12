АПБ выявила нарушения в больницах

Материалы по выявленным в восьми медицинских учреждениях нарушениям направлены в Генпрокуратуру, об этом журналистам заявил председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли.

По словам Тахмазли, за 9 месяцев этого года в 58 медицинских учреждениях были проведены проверки по обеспечению режима питания пациентов, а также по применению норм питания в соответствии с требованиями нормативных документов.

В Генпрокуратуру были направлены материалы по выявленным нарушениям в восьми медицинских учреждениях. Также в связи с допущенными нарушениями к административной ответственности привлечены ответственные лица в 28 медицинских учреждениях.