Коронавирус бушует у соседей: в Армении и Грузии статистика ухудшается
За минувшие сутки в Армении выявлено 1 589 новых случаев коронавируса, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний Армении.
Таким образом, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось до 276 666. За сутки от осложнений коронавируса скончались 29 человек. Фактически, количество пациентов на лечении увеличилось на 806 и на данный момент составляет 18 430 человек.
С начала пандемии от осложнений коронавирусной инфекции скончались 5 675 человек.
В Грузии же за последние 24 часа выявили еще 4 212 случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом скончались 38 человек, сообщает официальный сайт StopCov.
С начала пандемии в Грузии выявили 649 407 случаев заражения, всего скончались 9 370 человек.