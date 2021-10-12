Коронавирус бушует у соседей: в Армении и Грузии статистика ухудшается

За минувшие сутки в Армении выявлено 1 589 новых случаев коронавируса, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний Армении.

Таким образом, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось до 276 666. За сутки от осложнений коронавируса скончались 29 человек. Фактически, количество пациентов на лечении увеличилось на 806 и на данный момент составляет 18 430 человек.

С начала пандемии от осложнений коронавирусной инфекции скончались 5 675 человек.