В Азербайджане выявлены поддельные энергетические напитки

В Азербайджане выявлены факты подделки энергетических напитков, заявил председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли во время выступления на пресс-конференции, посвященной деятельности агентства за 9 месяцев 2021 года.

Председатель агентства отметил, что для проведения анализа были взяты 30 образцов энергетических напитков и лишь 5 из них оказались настоящими, а 25 – вовсе не являлись энергетиками. Этикетки на таких напитках содержат информацию, вводящую потребителей в заблуждение относительно состава.

Г.Тахмазли добавил, что из них только один отвечал требованиям маркировки.

Информация в отношении нарушителей направлена в Государственную службу по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком.