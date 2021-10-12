Обезопасьте себя от банковских мошенников, соблюдая пару простых правил

В последние годы банки Азербайджана предпринимают активные меры по стимулированию безналичных расчетов. Проводятся различные акции, кампании и информационно-просветительские мероприятия, чтобы побудить население перейти на безналичные платежи и реже использовать физические деньги. Переход на безналичные расчеты имеет множество преимуществ. Однако, к сожалению, держатели карт не всегда серьезно относятся к сохранности средств на своих счетах.

Киберпреступность — одна из самых обсуждаемых тем в стране сегодня. Звонки и текстовые сообщения с загадочных номеров в последние месяцы приводят к тому, что клиенты банков становятся жертвами мошенничества. Наиболее уязвимыми являются люди с наименьшим уровнем финансовой грамотности, которые сами сообщают злоумышленникам свои конфиденциальные карточные данные.

Kapital Bank является лидером по выпуску платежных карт (зарплаты, пенсионные, льготные, кредитные, дебетовые карты, карты рассрочки и т. д.) в стране. Практически в каждой семье есть хотя бы один человек, владеющий картой Kapital Bank. Именно поэтому при звонке злоумышленники первым делом спрашивают, есть ли в семье у кого-то карта от Kapital Bank. Для предотвращения хищения средств Kapital Bank проводит работу по повышению осведомленности клиентов о правилах безопасного использования платежных средств. По вопросам профилактики мошенничества реализуется комплекс мер. Важно отметить и то, что банк тесно сотрудничает с правоохранительными органами.

Владельцы карт тоже должны проявлять бдительность. Персональными данными банковской карты нельзя делиться ни с кем, даже с самыми близкими знакомыми, родственниками. К таким данным относятся: 16-значный номер (PAN) карты, ПИН-код, дата истечения срока действия, 3-значный код на обратной стороне (CVV2) и коды безопасности из СМС-сообщений. При переводе с карты на карту не следует отправлять фотографию лицевой стороны пластика. Все, что вам нужно сделать, это написать 16-значный номер PAN или отправить сгенерированный через Birbank QR-код карты человеку, который собирается перечислить вам деньги.