Узбекистан не получал предложение о размещении на своей территории антитеррористических подразделений США и не планирует предпринимать такие шаги. Об этом сказал ТАСС руководитель информационной службы оборонного ведомства республики Бахром Зульфикаров.

"По моим данным, Узбекистан не получал предложение на размещение на своей территории антитеррористических сил Соединенных Штатов и не планирует подобные шаги, так как это запрещено Конституцией и не предусмотрено оборонной доктриной нашей страны", - сказал Зульфикаров.