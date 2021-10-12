Шаги против террористов YPG (сирийское крыло ПКК), орудующих на севере Сирии, будут предприняты тогда и в том месте, которое определит президент Реджеп Тайип Эрдоган. Пусть никто в этом не сомневается, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя планы Анкары по устранению угрозы терроризма с севера Сирии, сообщает Anadolu.

«Турция относится со всей серьезностью ко всем договоренностям и неукоснительно выполняет свои обязательства. Это касается не только севера Сирии, но и других регионов. Мы не позволим сформировать статус-кво, ущемляющий национальные интересы нашей страны», - подчеркнул глава турецкого оборонного ведомства, добавив, что Анкара внимательно отслеживает все процессы в Ираке, Сирии, Эгейском и Средиземном морях, в том числе в районе Кипра.

Что касается Сирии, то Акар напомнил о соглашениях, заключенных с США и Россией, подчеркнув, что Анкара уважает территориальную целостность и суверенитет всех соседних государств.

При этом Акар отметил, что Турция не допустит формирования у своих южных границ зоны, подконтрольной террористам ПКК/YPG.