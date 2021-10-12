Индийские слоны теперь лучшие друзья армянских. Так считают в Ереване актуальный комментарий
Армения и Индия предпримут шаги для поднятия двустороннего сотрудничества в оборонной сфере на новый уровень. Об этом 13 октября в Ереване заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции со своим индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром. Глава армянского МИД также назвал Индию одним из ключевых партнеров Армении.
Первый за 30-лет визит министра иностранных дел Индии в Армению вызвал в Ереване прилив необычайного оптимизма и нездорового энтузиазма. Местные эксперты договорились до того, что теперь все логистические проблемы для армянской стороны решены, она получит выход к черному морю и в Индийский океан. А партнерство между маленькой Арменией и великой Индией, обладающей ядерным оружием и занимающей второе в мире место по численности населения, вполне может быть равным и взаимовыгодным.
Словом, такое вот «хинди-армяне пхай-пхай», Ереван и Нью-Дели теперь рука об руку пойдут к светлому будущему. Ведь совместных планов – громадье. И, как считают в Армении, если до недавних пор Индия готова была довольствоваться магистралью, пролегающей через Азербайджан, то в новых реалиях только армянский транзит видится индийской стороне перспективным и выгодным с политической точки зрения.
Субраманиам Джайшанкар не спешил охлаждать энтузиазм горячих армянских дипломатов. Более того, подогрел оптимизм предложением Еревану сделать порт Чабахар частью транспортного коридора «Север - Юг» и принять участие в его строительстве и дальнейшей эксплуатации.
Правда, столь широкий жест оказался с изъяном: на сегодняшний день этот иранский порт, сооружаемый с индийским участием, является одним из самых крупных в мире долгостроев – то инвестиций не хватает, то иранцы с индусами начинают делить доли, то еще какие проблемы, словом, запустить его на полную мощность никак не получается. В отличие от расположенного в 200 километрах пакистанского Гвадара, который, как часть китайской инициативы «Пояс и Путь» уже выходит на проектные мощности.
Впрочем, об этой червоточине в «щедром» индийском предложении Еревану еще предстоит подробно узнать. Как еще и предстоит столкнуться с суровыми экономическими реалиями в плане товарооборота. И не на основе лживо-парадных реляций армянской статистики за прошлый год, когда они выдали цифру в 128 миллионов долларов, а с объективными оценками авторитетных международных организаций, которые оценивают его в пять раз меньше, 22,6 миллиона.
С такими показателями товарооборота и состояния армянской экономики говорить о перспективах экономического партнерства Индии и Армении попросту смешно, но индусы такой цели перед собою и не ставят. Армения нужна им как «камушек в ботинке», причем – в «ботинке» реального геостратегического и геоэкономического альянса Азербайджан-Пакистан-Турция.
Причем, примерять эту роль на Армению в Нью-Дели начали уже давно. Всем памятен 2008 год, когда Индия впервые открыто встала на позицию Армении, отвергнув на заседании Генассамблеи ООН предложенную Азербайджаном резолюцию, признающую «НКР» оккупированной армянами территорией. Дальше - больше. Индийские дипломаты уже не избегают использования в официальных заявлениях и документах словосочетания «геноцид армян».
А в ходе 44-дневной Освободительной войны индийские масс-медиа развязали настоящую информационную кампанию против Азербайджана и Турции, оголтелую и истеричную. События в Нагорном Карабахе освещались исключительно с позиций Армении. А редактор газеты India Today в горячечном бреду писал о том, что «если армянам не удастся остановить прибывших в Карабах протурецких наемников, завтра они могут оказаться с оружием в руках в индийском штате Джамму и Кашмир».
Окончательно все стало ясно 19-го мая нынешнего года, когда внешнеполитическое ведомство Индии выступило с официальным заявлением, осуждающим «агрессию Азербайджана». Это был четкий и недвусмысленный сигнал, что Ереван рассматривается Нью-Дели как стратегический партнер на Южном Кавказе. Партнер против альянса Турции, Азербайджана и Пакистана.
Все рассуждения о совместных армяно-индийских экономических проектах, каких-то «коридорах» и прочем – это «разговоры в пользу бедных», пыль в глаза и информационный шум. Главная задача Нью-Дели – добиться того, чтобы Ереван максимально активно противодействовал политике Азербайджана и Турции. И, соответственно – любым их проектам на Южном Кавказе.
Одновременно с этим индусам нужны и вокальные данные армян: чем громче Ереван и международная армянская диаспора на всех уровнях будут осуждать «кашмирский сепаратизм и его пакистанских спонсоров», чем истеричнее они будут исламофобствовать - тем лучше для Нью-Дели и правящей там сегодня администрации Нарендры Моди. И Ереван с таким распределением ролей вполне согласен. Во-первых, в идеологическом плане эти режимы вполне схожи, поскольку оба находятся примерно на одной грани национализма. Той самой, которая ближе всех к нацизму.
Во-вторых, и Нью-Дели, и Ереван союз Азербайджан-Пакистан-Турция так беспокоит, что они даже «кушать не могут». А дружба против кого-то – самая крепкая в политике. И в Ереване готовы закрыть глаза на то, что в экономическом плане такая «дружба» ничего конкретно полезного не даст, более того – будет только создавать проблемы и только осложнит положение Армении в регионе.
Ядерная держава с мощной экономикой и вторым по численности населением в мире пощекотала брюшко реваншистам из Еревана и позвала их отыграть определенную роль в написанном индусам сценарии. Этого оказалось достаточно для того, чтобы армянские элиты очертя голову и задрав штаны бросились в новую авантюру, не оценив, чем она для них грозит.