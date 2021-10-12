Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 12:32

Армения и Индия предпримут шаги для поднятия двустороннего сотрудничества в оборонной сфере на новый уровень. Об этом 13 октября в Ереване заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции со своим индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром. Глава армянского МИД также назвал Индию одним из ключевых партнеров Армении. Первый за 30-лет визит министра иностранных дел Индии в Армению вызвал в Ереване прилив необычайного оптимизма и нездорового энтузиазма. Местные эксперты договорились до того, что теперь все логистические проблемы для армянской стороны решены, она получит выход к черному морю и в Индийский океан. А партнерство между маленькой Арменией и великой Индией, обладающей ядерным оружием и занимающей второе в мире место по численности населения, вполне может быть равным и взаимовыгодным.

Словом, такое вот «хинди-армяне пхай-пхай», Ереван и Нью-Дели теперь рука об руку пойдут к светлому будущему. Ведь совместных планов – громадье. И, как считают в Армении, если до недавних пор Индия готова была довольствоваться магистралью, пролегающей через Азербайджан, то в новых реалиях только армянский транзит видится индийской стороне перспективным и выгодным с политической точки зрения. Субраманиам Джайшанкар не спешил охлаждать энтузиазм горячих армянских дипломатов. Более того, подогрел оптимизм предложением Еревану сделать порт Чабахар частью транспортного коридора «Север - Юг» и принять участие в его строительстве и дальнейшей эксплуатации. Правда, столь широкий жест оказался с изъяном: на сегодняшний день этот иранский порт, сооружаемый с индийским участием, является одним из самых крупных в мире долгостроев – то инвестиций не хватает, то иранцы с индусами начинают делить доли, то еще какие проблемы, словом, запустить его на полную мощность никак не получается. В отличие от расположенного в 200 километрах пакистанского Гвадара, который, как часть китайской инициативы «Пояс и Путь» уже выходит на проектные мощности.

Впрочем, об этой червоточине в «щедром» индийском предложении Еревану еще предстоит подробно узнать. Как еще и предстоит столкнуться с суровыми экономическими реалиями в плане товарооборота. И не на основе лживо-парадных реляций армянской статистики за прошлый год, когда они выдали цифру в 128 миллионов долларов, а с объективными оценками авторитетных международных организаций, которые оценивают его в пять раз меньше, 22,6 миллиона. С такими показателями товарооборота и состояния армянской экономики говорить о перспективах экономического партнерства Индии и Армении попросту смешно, но индусы такой цели перед собою и не ставят. Армения нужна им как «камушек в ботинке», причем – в «ботинке» реального геостратегического и геоэкономического альянса Азербайджан-Пакистан-Турция. Причем, примерять эту роль на Армению в Нью-Дели начали уже давно. Всем памятен 2008 год, когда Индия впервые открыто встала на позицию Армении, отвергнув на заседании Генассамблеи ООН предложенную Азербайджаном резолюцию, признающую «НКР» оккупированной армянами территорией. Дальше - больше. Индийские дипломаты уже не избегают использования в официальных заявлениях и документах словосочетания «геноцид армян». А в ходе 44-дневной Освободительной войны индийские масс-медиа развязали настоящую информационную кампанию против Азербайджана и Турции, оголтелую и истеричную. События в Нагорном Карабахе освещались исключительно с позиций Армении. А редактор газеты India Today в горячечном бреду писал о том, что «если армянам не удастся остановить прибывших в Карабах протурецких наемников, завтра они могут оказаться с оружием в руках в индийском штате Джамму и Кашмир».