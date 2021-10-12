В Азербайджане за БАДами усилится надзор

За первые 9 месяцев 2021 года в Агентство пищевой безопасности Азербайджана поступило 2 130 обращений в связи с импортом в страну биологически активных добавок. 1 731 из них получили сертификаты безопасности пищевых продуктов. Об этом сообщил председатель АПБ Гошгар Тахмазли на пресс-конференции, посвященной деятельности Агентства за первые 9 месяцев этого года.

Он отметил, что по двум обращениям, в которых были обнаружены тяжелые металлы, принято решение об уничтожении этой продукции.