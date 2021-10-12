В Азербайджане за БАДами усилится надзор
За первые 9 месяцев 2021 года в Агентство пищевой безопасности Азербайджана поступило 2 130 обращений в связи с импортом в страну биологически активных добавок. 1 731 из них получили сертификаты безопасности пищевых продуктов. Об этом сообщил председатель АПБ Гошгар Тахмазли на пресс-конференции, посвященной деятельности Агентства за первые 9 месяцев этого года.
Он отметил, что по двум обращениям, в которых были обнаружены тяжелые металлы, принято решение об уничтожении этой продукции.
Продукты по двум заявкам были возвращены из-за обнаружения в их составе тяжелых металлов и несоответствия органолептическим показателям.
По словам Г.Тахмазли, были выявлены различные несоответствия в связи с БАД: «Выявляются факты указания на этикетках о возможности использования БАД для лечения и профилактики заболеваний, а также содержания информации, которые вводят потребителей в заблуждение. Кроме того, встречаются факты несоответствия упаковки и инструкции по применению требованиям действующего законодательства, незаконной продажи без сертификата безопасности пищевых продуктов, отсутствия на упаковке информации о том, что БАД не предназначена для детей, размещения фотографий и рисунков, отпуск БАД по рецепту врача в случаях, когда это запрещено, и продажи их в аптеках в качестве лекарств».