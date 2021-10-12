В Норвегии ищут еще одного мужчину с луком и стрелами

Полиция Осло заявила, что получила сообщения о еще одном мужчине с луком и стрелами в районе Хусеби и ведет его поиск, угрозы безопасности нет, сообщает РИА Новости.

В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, ранил двоих и убил по меньшей мере пятерых человек. Полиция не исключает версию теракта. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку. Задержанным оказался 37-летний датчанин, проживающий в Конгсберге, ему предъявлено обвинение.

"Полиция находится в районе Хусеби. Мы получили сообщение о человеке с луком и стрелами. Угрожающей ситуации не было, и мы не получали информации о том, чтобы кто-то был ранен. Мы обыскиваем окрестности, а также проверяем местные клубы лучников", - говорится в заявлении полиции.