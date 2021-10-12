В России два антирекорда по коронавирусу

За минувшие сутки в России выявили 31 299 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за всю пандемию, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Накануне сообщалось о 28 717 случаев инфицирования.

За последние 24 часа от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 986 человек. Вчера оперштаб заявлял о 984 смертельных случаев от коронавируса.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 892 980 случаев коронавирусной инфекции.

Общее число жертв вируса выросло до 220 315.