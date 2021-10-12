Умерла Бэла Руденко

Оперная певица, народная артистка СССР Бэла Руденко умерла в возрасте 88 лет. Об этом в четверг сообщил российский критик Андрей Плахов в Facebook.

"На 89-м году жизни умерла выдающаяся оперная певица Бэла Андреевна Руденко", - говорится в сообщении.