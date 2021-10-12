Умерла Бэла Руденко
Оперная певица, народная артистка СССР Бэла Руденко умерла в возрасте 88 лет. Об этом в четверг сообщил российский критик Андрей Плахов в Facebook.
"На 89-м году жизни умерла выдающаяся оперная певица Бэла Андреевна Руденко", - говорится в сообщении.
Пела не только в СССР, но и за рубежом: во Франции, Великобритании, Италии, Швеции, Японии, Канаде, США.
Сольную карьеру Бэла Руденко завершила в 1992 году. После этого она возглавила Фонд развития Большого театра, была художественным руководителем оперной труппы Большого театра. До 2017 года преподавала в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.