Снайпер открыл огонь в Бейруте во время митинга шиитов

Военнослужащие ливанской армии вмешались в перестрелки, которые вспыхнули сегодня в районах Эт-Тайюни и Бадаро в Западном Бейруте во время митинга шиитских партий у Дворца правосудия, передает ТАСС.

Как сообщает очевидец с места событий, их спровоцировал снайпер, открывший огонь с одного из зданий по толпе демонстрантов и военным патрулям, которые обеспечивали безопасность. "Сторонники шиитской "Амаль" и "Хезболлах" открыли ответный интенсивный огонь, - отметил он. - Сейчас перестрелки стихли после того, как солдатам удалось задержать снайпера".

По сведениям очевидца, в столкновения с шиитскими активистами вступили члены оппозиционной партии "Ливанские силы". С обеих сторон имеются несколько раненых.