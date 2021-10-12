Критиковавший вывод войск США из Афганистана подполковник попал под трибунал

Командир батальона подполковник Морской пехоты США Стюарт Шеллер, которого уволили после критики вывода американского военного контингента из Афганистана, предстанет перед военным трибуналом, сообщает Anadolu.

Отмечается, что по словам адвоката военнослужащего Тима Парлатора, Шеллер намерен признать свою вину.

26 августа, после убийства 13 американских военных в Кабуле, офицер Морской пехоты США опубликовал видео, где заявил о необходимости привлечь к ответственности за выход из Афганистана военных руководителей.

Позже Шеллер был отстранен от командования Учебным батальоном передовой пехоты в Кэмп-Гейгер.