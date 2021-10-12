Полковник Мирзали Юсифов: «Мне пообещали одну камеру с Сафаром Абиевым»

Как сообщал ранее haqqin.az , на заседание суда не были допущены журналисты. Вместе с тем, по информации, в четверг, 14 октября, на заседании был допрошен потерпевший полковник Министерства обороны Мирзали Юсифов.

В 2007 году М.Юсифов был вызван в Главное управление военной контрразведки. Следователи МНБ угрожали ему возбуждением уголовного дела. И с помощью угроз выбили у полковника 315 тысяч долларов.

В 2013 году М.Юсифов был снова вызван в военную контрразведку, где подвергся пыткам.

«Меня так избили, что у меня лопнули барабанные перепонки. В избиении участвовали Эльджан Абдуллаев и Надир Назиров. Они требовали от меня еще 300 тысяч долларов, а также дать показания против тогдашнего министра обороны Сафара Абиева. Когда я отказался, они пообещали посадить меня в одну камеру с Абиевым. А в соседних камерах должны были сидеть генерал Мамед Бейдуллаев и контр-адмирал Шахин Султанов. Я отказался давать ложные показания, после чего был арестован на 2 года и 2 месяца по обвинению в коррупции», - сказал Юсифов.

Судебный процесс продолжится 21 октября.