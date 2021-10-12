Более трех миллионов манатов на новую дорогу в Апшероне распоряжение президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Баку - Шемаха - Евлах (33 км) - Пирекешкюль в Апшеронском районе, передает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, в целях строительства данной трассы Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 3 300 000 манатов.
Данная сумма будет выделена из средств, предусмотренных в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в госбюджете АР на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)".