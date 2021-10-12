«Могильщик Баку» признал свою вину

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Закира Султанова, получившего прозвище «могильщик старого Баку».

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседание суда не явились свидетели, которые сообщили о своей болезни.

Судья спросил Закира Султанова стоит ли ждать следующего заседания и вызова свидетелей или же он хочет, чтобы были зачитаны их показания следствию.

В ответ Закир Султанов заявил, что признает свою вину и оставляет этот вопрос на рассмотрение суда.

Следующее заседание суда состоится 20 октября.

На протяжении долгих лет haqqin.az писал о коррупционной деятельности З.Султанова, в частности его чудовищной роли в уничтожении архитектурных зданий в старом Баку. З.Султанов, вступая в сговор с высокопоставленными чиновниками и главами исполнительных властей, выводил из реестра архитектурные здания, находящиеся под охраной государства, уникальные строения, которые шли под снос и возведение новостроек.