9 ноября Арцруну предложили поехать в Шушу

Бывший представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, который на протяжении 44-дневной Отечественной войны водил за нос армянскую общественность, заявляя об успешных операциях на фронте, вновь предстал в роли обманутой жертвы и раскрыл подробности событий вокруг освобождения азербайджанской армией города Шуша от армянской оккупации.

Согласно данным армянских СМИ, 8 ноября командующим Армией обороны так называемого Арцаха Микаелом Арзуманяном, тогдашнему министру обороны Армении Давиду Тонояну, было доложено о том, что Шуша и его окраины успешно зачищаются от азербайджанских подразделений.

"До сих пор звенит у меня в ушах его радостный голос", - цитирует Ованнисяна газета "Факт".

По словам Ованнисяна утром 9 ноября ему позвонили журналисты, которые предложили поехать в Шушу с целью снять репортаж и рассказать о «подвигах армянской армии», однако в Министерство тут же доложили, что армянским силам даже приблизиться к городу не удалось. "Я был в шоке", - рассказал Ованнисян.