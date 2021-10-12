Турция зачищает границы от террористов: ликвидированы 16 боевиков видео

Продолжается успешная операция турецких военнослужащих против террористов YPG в Сирии. Об этом сообщает в Twitter Министерство национальной обороны Турции.

«За последние пять дней нейтрализованы 16 террористов: 13 - в зоне проведения операции «Щит Евфрата», 3 боевика YPG (сирийское крыло PKK)» - в районе операции «Источник мира».

Согласно информации, террористов уничтожили при попытке обстрелять районы, которые контролируют ВС Турции и умеренная сирийская оппозиция.