Турция зачищает границы от террористов: ликвидированы 16 боевиков видео
Продолжается успешная операция турецких военнослужащих против террористов YPG в Сирии. Об этом сообщает в Twitter Министерство национальной обороны Турции.
«За последние пять дней нейтрализованы 16 террористов: 13 - в зоне проведения операции «Щит Евфрата», 3 боевика YPG (сирийское крыло PKK)» - в районе операции «Источник мира».
Согласно информации, террористов уничтожили при попытке обстрелять районы, которые контролируют ВС Турции и умеренная сирийская оппозиция.
Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/a2zdAMFWXt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2021