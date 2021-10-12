Пашинян заполняет все пробелы деньгами из неизвестных источников

Правительство Армении испытывает большие трудности с обеспечением текущих бюджетных расходов, сообщают армянские СМИ.

Ожидается, что в ближайшее время у властей Армении возникнут трудности практически во всех сферах, в том числе и в социальной.

Основной причиной нехватки денег эксперты считают то, что вся экономика республики построена на логике увеличения государственного долга. И чтобы заполнить все пробелы и избежать критики в свой адрес, Пашинян и его окружение, взамен на мягкость в отношении открытия Зангезурского коридора, вливают деньги в бюджет из неизвестных источников.

«Откуда деньги непонятно, даже в окружении Пашиняна не все все знают» пишут армянские СМИ.