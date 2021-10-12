В Правительстве Армении одобрен законопроект о внесении изменений в законы «О паспорте гражданина Армении» и «Об идентификационной карте», сообщает news.am.

Документ подготовлен для того, чтобы граждане Армении смогли указывать в паспортах не страну, а город рождения.

В обосновании решения говорится, что в настоящее время в паспорте (идентификационной карте) гражданина РА в графе «место рождения» указывается то государство, на территории которого гражданин родился. Утверждается, что такой подход якобы вызывает проблемы в тех случаях, когда местом рождения гражданина является государство, непризнанное Республикой Армения.

Отметим, что у армян, родившихся на территории Азербайджана, в том числе в Карабахе, в паспортах в графе «место рождения» указан «Азербайджан».

Таким образом, в Армении в очередной раз пытаются фальсифицировать и стереть не только историю, но и географию.