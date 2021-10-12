Бывший главврач модульного госпиталя МЧС отказался от дачи показаний

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего главного врача модульного госпиталя медицинской службы МЧС Азербайджана Имрана Агаева и должностных лиц медучреждения Руфата Велизаде, Талеха Иманлы и Гулу Оруджева.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Фаига Ганиева подсудимые не признали себя виновными по предъявленным обвинениям и отказались от дачи показаний. На очередном заседании суда, намеченном на 21 октября, будут заслушаны показания свидетелей.

Напомним, в результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных на основании поступившей в Главное управление по борьбе с коррупцией информации, были выявлены основательные подозрения в том, что главврач (теперь уже бывший) больницы модульного типа Медицинского центра МЧС Агаев Имран, войдя в сговор с сотрудниками регистратуры медучреждения Оруджевым Гулу и Иманлы Талехом, брал взятки за размещение в больнице больных коронавирусом, а также взамен на предоставление пациентам более высокого уровня медицинских услуг. Агаев впоследствии делил полученные денежные средства со своими посредниками. Главврач и его подельники также брали взятки за размещение ковидных больных в 15-м корпусе медучреждения, который считается «VIP-корпусом». В отношении Агаева Имрана и Талеха Иманлы было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.1 (получение взятки группой лиц в крупном размере) и другим статьям.