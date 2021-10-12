Джейхун Наджафов, собкор 16:44

По замыслу Тегерана, очередные учения её армии с участием мотострелковых частей, ВВС и ПВО КСИРпризваны дать понять «врагам исламской революции», что вооружённые силы Исламской Республики представляют мощную силу и надежно защищены от ударов с воздуха. Адресованный Азербайджану намек прозрачен, как слеза девственницы: «Мы вам не армяне, которых вы выдворили из Карабаха! И ваших хваленых дронов с артиллерией не боимся!..» Как передает агентство Sepahnews, на учениях были задействованы ракетные системы, радиолокационные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы, Центры управления и контроля, электронная оптика и даже системы наведения огня, которыми управляет искусственный интеллект.

Официальные источники в Тегеране не перестают повторять, что выдвинутые на границу с Азербайджаном оружие и техника – стопроцентно иранского производства. Факт, который, вероятно по замыслу «иранских стратегов», должен повергнуть политическое и военное руководство Азербайджана в состояние глубокого шока. Впрочем, что-что, а шокировать иранская военные и их «эксклюзивная» военная техника и средства наведения действительно умеют. Да еще как! К примеру, в январе 2020 года радар ПВО Корпуса стражей исламской революции принял вылетающий из Тегерана в сторону границы пассажирский «Боинг-737» за угрожающий иранской столице боевой беспилотник. Как известно, разница в площади отражения сигнала радара между авиалайнером и беспилотником примерно такая же, как между слоном и таксой. Но операторам КСИР думать не разрешено: раз командир сказал, что это вражеский дрон, значит это так и есть. В результате «Боинг» был сбит, а все 176 пассажиров и члены экипажа погибли.

В мае того же года радар эсминца иранских ВМС Jamaran принял в Оманском заливе свой фрегат Kanarak за вражескую цель и запустил в неё противокорабельную крылатую ракету. Фрегат затонул, погибли двадцать иранских моряков. В том же месяце иранский вертолет AH-1 Super Cobra открыл огонь по своим же позициям, подорвав ракетой грузовик с военными, что привело к гибели троих военнослужащих. Вообще история боевой подготовки и технической выучки военнослужащих КСИР имеет давние корни. Так, еще в 1987 году в ходе ирано-иракской войны артиллеристы КСИР умудрилась сбить зенитным огнем свой же истребитель F-5B, который пилотировал заместитель командующего ВВС Ирана, бригадный генерал Аббас Бабаи. Но вернемся к учениям. За последнее время их было несколько, и все они, в той или иной степени, упоминаются в связи с обострением ирано-азербайджанских отношений. Иранские СМИ цитируют члена парламентской комиссии по национальной безопасности Хуссейна Нушабади, который пригрозил после инспекции приграничных с Азербайджаном и Арменией районов «жестокими ударами по некоторым соседним странам, испытывающих несбыточные иллюзии от присутствия в регионе иностранцев и, в особенности, представителей сионистского режима». Похоже, слухи о гипотетическом присутствии на освобожденных территориях Азербайджана таинственных «сионистских агрессоров» становится постепенно навязчивой идеей иранской политической элиты, продиктованной рецидивами маниакально-депрессивного психоза. В воспаленном воображении парламентариев, в Иран из Зангезурского коридора вот-вот вторгнутся элитные подразделения спецназа ЦАХАЛа, турецких «Бордовых беретов», американских «Морских котиков», пакистанских «Черных аистов», короче, всех врагов Исламской Республики. Президент Азербайджана, депутаты Милли Меджлиса, полномочные представители МИДа республики неоднократно предлагали Тегерану представить хоть какие-нибудь доказательства физического присутствия на азербайджанской территории недружественных Ирану вооруженных формирований. В ответ власти и СМИ Исламской республики продолжают нагнетать истерию с помощью угроз, якобы исходящих из Баку и Анкары. Масло в огонь политической истерии подливает иранская пресса, призывающая Тегеран срочно заключить военное соглашения с Арменией и разместить на её территории войска, которые обеспечат безопасность армяно-азербайджанской границы, территориальную целостность Армении, как стратегического союзника, а также «строительство транзитного коридора на территории Армении». По публикациям в тегеранских СМИ прослеживаются контуры иранской стратегии в отношении Азербайджана. На первом этапе с населением Ирана проводится идеологическая работа, призванная разъяснить деструктивный характер действий сионистов и их пособников, и вызвать в народе негативное отношение к «иррациональному поведению» руководства Азербайджана. Далее прекращается транзит через ирано-азербайджанскую границу – такая вот мера политической и экономической изоляции, которая должна заставить руководство Азербайджан «как следует задуматься». Последний пункт стратегии связан с преследованием тех иранских азербайджанцев, которые препятствуют действиям Исламской Республики против Анкары и Баку. К слову сказать, последний пункт уже реализуется властями, которые приговорили иранских граждан, выступивших в защиту Азербайджана, к пятнадцати годам тюрьмы и сотням ударов плетью. Комментируя действия ИРИ в отношении Азербайджана, известныйиранский политолог Урал Хатами cказал в интервью haqqin.az, что затеянная Ираном против Баку психологическая война связана с его победой в 44-дневной войне: