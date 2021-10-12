Урал Хатами: «Иран не решится даже на ограниченный вооруженный конфликт с Азербайджаном» хроника пикирующего Тегерана, наш лонгрид
По замыслу Тегерана, очередные учения её армии с участием мотострелковых частей, ВВС и ПВО КСИРпризваны дать понять «врагам исламской революции», что вооружённые силы Исламской Республики представляют мощную силу и надежно защищены от ударов с воздуха.
Адресованный Азербайджану намек прозрачен, как слеза девственницы: «Мы вам не армяне, которых вы выдворили из Карабаха! И ваших хваленых дронов с артиллерией не боимся!..»
Как передает агентство Sepahnews, на учениях были задействованы ракетные системы, радиолокационные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы, Центры управления и контроля, электронная оптика и даже системы наведения огня, которыми управляет искусственный интеллект.
Официальные источники в Тегеране не перестают повторять, что выдвинутые на границу с Азербайджаном оружие и техника – стопроцентно иранского производства. Факт, который, вероятно по замыслу «иранских стратегов», должен повергнуть политическое и военное руководство Азербайджана в состояние глубокого шока.
Впрочем, что-что, а шокировать иранская военные и их «эксклюзивная» военная техника и средства наведения действительно умеют. Да еще как! К примеру, в январе 2020 года радар ПВО Корпуса стражей исламской революции принял вылетающий из Тегерана в сторону границы пассажирский «Боинг-737» за угрожающий иранской столице боевой беспилотник. Как известно, разница в площади отражения сигнала радара между авиалайнером и беспилотником примерно такая же, как между слоном и таксой. Но операторам КСИР думать не разрешено: раз командир сказал, что это вражеский дрон, значит это так и есть. В результате «Боинг» был сбит, а все 176 пассажиров и члены экипажа погибли.
В мае того же года радар эсминца иранских ВМС Jamaran принял в Оманском заливе свой фрегат Kanarak за вражескую цель и запустил в неё противокорабельную крылатую ракету. Фрегат затонул, погибли двадцать иранских моряков.
В том же месяце иранский вертолет AH-1 Super Cobra открыл огонь по своим же позициям, подорвав ракетой грузовик с военными, что привело к гибели троих военнослужащих.
Вообще история боевой подготовки и технической выучки военнослужащих КСИР имеет давние корни. Так, еще в 1987 году в ходе ирано-иракской войны артиллеристы КСИР умудрилась сбить зенитным огнем свой же истребитель F-5B, который пилотировал заместитель командующего ВВС Ирана, бригадный генерал Аббас Бабаи.
Но вернемся к учениям. За последнее время их было несколько, и все они, в той или иной степени, упоминаются в связи с обострением ирано-азербайджанских отношений. Иранские СМИ цитируют члена парламентской комиссии по национальной безопасности Хуссейна Нушабади, который пригрозил после инспекции приграничных с Азербайджаном и Арменией районов «жестокими ударами по некоторым соседним странам, испытывающих несбыточные иллюзии от присутствия в регионе иностранцев и, в особенности, представителей сионистского режима».
Похоже, слухи о гипотетическом присутствии на освобожденных территориях Азербайджана таинственных «сионистских агрессоров» становится постепенно навязчивой идеей иранской политической элиты, продиктованной рецидивами маниакально-депрессивного психоза. В воспаленном воображении парламентариев, в Иран из Зангезурского коридора вот-вот вторгнутся элитные подразделения спецназа ЦАХАЛа, турецких «Бордовых беретов», американских «Морских котиков», пакистанских «Черных аистов», короче, всех врагов Исламской Республики.
Президент Азербайджана, депутаты Милли Меджлиса, полномочные представители МИДа республики неоднократно предлагали Тегерану представить хоть какие-нибудь доказательства физического присутствия на азербайджанской территории недружественных Ирану вооруженных формирований. В ответ власти и СМИ Исламской республики продолжают нагнетать истерию с помощью угроз, якобы исходящих из Баку и Анкары.
Масло в огонь политической истерии подливает иранская пресса, призывающая Тегеран срочно заключить военное соглашения с Арменией и разместить на её территории войска, которые обеспечат безопасность армяно-азербайджанской границы, территориальную целостность Армении, как стратегического союзника, а также «строительство транзитного коридора на территории Армении».
По публикациям в тегеранских СМИ прослеживаются контуры иранской стратегии в отношении Азербайджана. На первом этапе с населением Ирана проводится идеологическая работа, призванная разъяснить деструктивный характер действий сионистов и их пособников, и вызвать в народе негативное отношение к «иррациональному поведению» руководства Азербайджана. Далее прекращается транзит через ирано-азербайджанскую границу – такая вот мера политической и экономической изоляции, которая должна заставить руководство Азербайджан «как следует задуматься». Последний пункт стратегии связан с преследованием тех иранских азербайджанцев, которые препятствуют действиям Исламской Республики против Анкары и Баку.
К слову сказать, последний пункт уже реализуется властями, которые приговорили иранских граждан, выступивших в защиту Азербайджана, к пятнадцати годам тюрьмы и сотням ударов плетью.
Комментируя действия ИРИ в отношении Азербайджана, известныйиранский политолог Урал Хатами cказал в интервью haqqin.az, что затеянная Ираном против Баку психологическая война связана с его победой в 44-дневной войне:
- Тегеран весьма раздосадован тем, что азербайджанцы самостоятельно отвоевали у Армении захваченные земли и восстановили контроль над своей границей с Ираном.Почему?
- Тегеран лишился рычагов политических спекуляциий в отношении Баку и Еревана, которые он использовал на протяжение тридцати лет. В создавшейся после второй Карабахской войны ситуации Иран, фактически, остался вне игры и пытается теперь извлечь для себя хоть какие-то дивиденды. Не найдя ничего подходящего в геополитической игре, аятоллы решили использовать фактор внешнего врага для укрепления своих позиций внутри страны, где ситуация накалена до предела.
- В чем это выражается?
- Страна переживает в настоящее время тяжелейший период своей истории. Иран захлестывают одна за другой волны пандемии ковида, политика вакцинации, больше напоминавшая пожар в супермаркете, привела к острому дефициту прививок в стране, санкции окончательно подорвали экономику, свирепствует экономический кризис, риал обесценен, растет социальное недовольство, количество безработных и нищих…
- Вы думаете, принцип нагнетания гипотетической внешней угрозы поможет Хаменеи справиться с внутренним недовольством в стране?
- В определенном смысле да. Без пропагандистской истерии о мнимой угрозе извне вся религиозно-догматическая система Исламской республики рухнет, как карточный домик. Именно поэтому иранская пропаганда периодически тасует колоду с образами врагов. Если в прошлом народ пугали Америкой, Великобританией, Советским Союзом, потом Израилем, то теперь врагами иранцев стали Азербайджан и Турция.
Играя на имперских амбициях и ограниченности националистов и религиозных фанатиков, пропаганда представляет дело так, будто Турция при активной поддержке Азербайджана планируют захватить и расколоть Иран, а затем подчинить себе титульную нацию - персов. За 42 года интенсивного промывания мозгов, власти поднаторели в раскрутке националистической пропагандисткой машины, которая держится на открытом шовинизме, на возвеличивании одного этноса и принижении всех остальных.
- Народ действительно верит в существование заговора Турции и Азербайджана против Исламской Республики?
- Я много общаюсь с жителями разных иранских городов и провинций и ни разу не встречался с людьми, поддерживающих антиазербайджанскую истерию. Рядовые иранцы понимают, что Азербайджан имеет полное право устанавливать на своей территории пограничные посты, взимать пошлину и задерживать нарушителей.
- Какова на ваш взгляд роль президента Ибрахима Раиси в эскалации азербайджано-иранской напряженности?
- Думаю, идеологическая атака на Азербайджан и его союзников с новым президентом Ирана не связана. Решение о выборе образа врага принимает, так называемая, теневая власть – религиозный альянс, Высший совет экспертов, руководители КСИР, армии и служб безопасности. Раиси - декоративная фигура, он лишь выполняет коллективное решение теневой власти, реально контролирующей теневой бизнес, финансовые потоки, силовые структуры и пр.
- Насколько реальна на Ваш взгляд вероятность вооруженной интервенции Ирана против Азербайджанской Республики?
- Уверен, Иран не решится даже на ограниченный вооруженный конфликт. Во-первых, любая агрессия в отношении Баку незамедлительно вызовет ответную реакцию Турции и, не исключено, Пакистана. Во-вторых, власти Исламской Республики, что бы про них ни говорили – люди прагматичные. Они прекрасно знают, насколько отстал технический уровень вооружения Ирана от турецкой и даже азербайджанской армии, не говоря уже о других союзниках и стратегических партнерах Баку. За истекшие с момента исламской революции сорок два года Иран так и не смог вывести свои вооруженные силы на уровень современного технического и технологического оснащения. В последние годы из-за острого экономического кризиса Тегеран не смог даже сформировать приемлемый военный бюджет. Единственный ресурс иранской армии на случай войны - это огромные резервы «пушечного мяса», возможность завалить врага трупами солдат из числа религиозных фанатиков. Но в современной войне, как известно, побеждают технологии, а не фанатизм...
- Пытается ли Иран дестабилизировать ситуацию в Азербайджане при помощи каких-то проиранских сил внутри нашей республики? Например, саботировать верховную власть или спровоцировать суннитско-шиитское противостояние?
- Если бы у ИРИ была такая возможность, её бы давно реализовали. Насколько я знаю, в недавнем прошлом Иран пытался создать в Азербайджане подразделения своих прокси, но из этой затеи ничего не вышло. В принципе Тегеран может задействовать против Баку вооруженные шиитские группировки, действующие за пределами Азербайджана. Но такое вряд ли осталось бы без внимания азербайджанских спецслужб.
- Почему такой ажиотаж вокруг открытия Зангезурского коридора? Чем конкретно угрожает Ирану сухопутное сообщение между Азербайджаном и Турцией?
- Прежде всего, Иран теряет еще один рычаг политического и экономического влияния на Азербайджан. Кроме того, в Тегеране считают, что Зангезурский коридор не просто дорога между Азербайджаном, Нахчываном и Турцией, а выход Анкары на просторы тюркоязычного мира, усиление турецкого фактора в Малой, Центральной и Средней Азии. Что никак не вписывается в имперское подсознание иранских политиков, которые считают Зангезур, как, собственно, весь Южный Кавказ исконно иранскими землями. Кому-то это покажется анахронизмом, но в Иране многие искренне верят в возрождение Персидской империи…