Михаил Саакашвили: «Моя смерть должна стать маяком»

«Если я не смогу спасти свою страну своей жизнью, то моя смерть должна стать маяком», - заявил в письменном интервью «Главному каналу» экс-президент Грузии Михаил Саакашвили за несколько часов до запланированных акций протеста в центре Тбилиси.

Он отметил, что задача оппозиции – победить в каждом крупном городе, чтобы «народ Грузии поверил в свою силу».

Напомним, Михаил Саакашвили, основатель партии «Единое национальное движение» (ЕНД), вернулся в Грузию 1 октября, накануне местных выборов, которые оппозиция рассматривала как референдум о доверии действующей власти. В тот же день его задержали в Тбилиси. В знак протеста экс-президент объявил голодовку, которая продолжается уже 14 дней.