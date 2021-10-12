AZAL закупает и новые Boeing

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе AZAL, на встрече была достигнута предварительная договоренность о поставках новых самолетов Boeing 787 Dreamliner для авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии». Стороны обсудили возможность поставок корпорацией Boeing девять широкофюзеляжных самолетов Dreamliner, которые до конца 2030 года могут заменить существующие Boeing 757, Boeing 767 и Airbus A340, находящиеся во флоте AZAL.

Президент AZAL Джахангир Аскеров встретился сегодня с вице-президентом по продажам и маркетингу Boeing Commercial Airplanes в России и странах СНГ, впервые посетившим Баку с рабочим визитом. На встрече также присутствовал директор по продажам Boeing Волкан Эсер.

После того как будет подготовлено соответствующее предложение, оно будет передано на рассмотрение Наблюдательного совета ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» и Азербайджанского инвестиционного холдинга.

В настоящее время AZAL эксплуатирует два Boeing 787-8 Dreamliner, прекрасно зарекомендовавшие себя на дальнемагистральных направлениях.

Стоит отметить, что AZAL стал первой авиакомпанией на постсоветском пространстве, начавшей эксплуатирование самолетов Boeing 787-8 Dreamliner. Пополнение флота авиакомпании такими новыми самолетами еще больше расширит географию присутствия «Азербайджанских Авиалиний» в мире.

В ходе встречи стороны высоко оценили партнерские и дружеские отношения между AZAL и Boeing и выразили уверенность в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, накануне на встрече Дж.Аскерова и регионального директора по продажам в Восточной и Северной Европе Airbus Group Сергея Недбайло была достигнута предварительная договоренность об обновлении до 2030 года существующего парка самолетов авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии». Так, со стороны Airbus Group в указанный период авиакомпании может быть поставлено до 20 самолетов нового поколения Airbus A320neo и Airbus A321neo вместо нынешних Airbus A319 и Airbus A320.