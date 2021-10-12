Когда наркотрафик выгоднее торговли гранатом

Праздничный обычно сезон уборки урожая граната в Афганистане уже начался, но в этом году тысячи тонн сочных красных фруктов рискуют сгнить в грузовиках, заблокированных на часто закрываемой границе Пакистана, в результате чего тысячи сельскохозяйственных рабочих останутся без работы.

Гранат — плод, хорошо известный и культивируемый веками в странах Закавказья и Центральной Азии — пользуется спросом во всем мире. А его экспорт для производителей является важной составной частью экономики сельского хозяйства. В странах постсоветского пространства, да и в Европе немалым спросом пользуются гранаты из Азербайджана и Узбекистана. Выращивание этих плодов еще недавно давало работу и средства на жизнь тысячам фермеров и в Афганистане.

Гранат с его терпкими и хрустящими рубиново-красными семенами, заключенными в кожистую красную кожуру, известен своей пользой для здоровья и является одной из самых важных сельскохозяйственных культур на юге страны. Но плоды созревают, а уборка их идет с трудом, поскольку Афганистан до сих пор охвачен кризисом, который, образно говоря, дал метастазы. Это произошло с того момента, как два месяца назад «Талибан» захватил контроль над страной.

«У нас есть 15 тысяч сельскохозяйственных рабочих в этом регионе, которые были уволены из-за паралича торговли и гниения фруктов», - сказал агентству AFP Хаджи Нани Ага, возглавляющий Союз свежих фруктов в Кандагаре.

В тени гранатовых кустов плоды размером с дыню заполняют мешки из холстины и ящики, загружаемые на грузовики, которые вскоре направляются в регион Спин-Болдак к границе Пакистаном. Но на этом передвижение товара останавливается.

Интересно, что Исламабад снизил налог с продаж на импортируемые фрукты до нуля, стремясь стимулировать торговлю со своим соседом, но также ужесточил контроль над простыми афганцами, которые пытаются пересечь границу. Власти Пакистана опасаются их незаконного въезда.

Это решение вызвало ситуацию «перетягивания каната» между пакистанскими властями и новыми правителями Афганистана, которые часто закрывали границу в знак протеста против таких лоббистских мер. Потому экспортеры, которые надеются продать свою продукцию в соседней стране, застревали на несколько дней и даже недель под палящим солнцем. «Это катастрофа для всего Афганистана, потому что вся афганская торговля проходит через эту границу», - горько сетует Хаджи Нани Ага.

Обычно от 40 до 50 тысяч тонн экспортируется через эту границу в Пакистан, а также в Индию и страны Персидского залива каждый год.