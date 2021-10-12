В США выросло число самоубийств среди военнослужащих

Согласно последнему отчету Управления по предотвращению самоубийств министерства обороны США, с начала апреля по конец июня текущего года в стране было зарегистрировано 139 случаев суицида военных. Это на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает телеканал RT.

Отмечается, что 99 из 139 случаев совершены на действительной службе, 14 среди резервистов и 26 в Национальной гвардии.

«Данные о самоубийствах в рядах американской армии за второй квартал 2021 года предшествуют уходу США из Афганистана, который начался в августе», говорится в отчете.