Nar предоставляет персональные предложения для каждого абонента

Понимая потребности каждого клиента, Nar создает свои предложения и продукты, именно основываясь на пожеланиях абонентов. Nar предлагает специальные тарифы для абонентов, которые отдают предпочтение звонкам, проводят большую часть своего времени в сети или хотят получить и то, и другое в одном пакете.

Абоненты, которые больше звонят в течение дня и любят разговаривать по телефону, могут выбрать тариф «Unikal» от Nar. Этот тариф позволяет вам звонить по всем направлениям внутри страны по единой цене. Чтобы подключиться к тарифу «Unikal», абонентам достаточно набрать ключевое слово «Unikal» и отправить его на номер 777.