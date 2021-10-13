Эльнур Мамедов, отдел экономики 18:10

Речь идет о проблеме, волнующей в последние годы всех, но по-разному. Сторонники перехода на экологически чистую энергию – от Нобелевских лауреатов и профессоров ведущих университетов мира до упертых «зеленых» и истеричных фанатов «эко-матери» Греты Тунберг - считают, что переходить надо как можно быстрее и любой ценой, не оборачиваясь на потери и издержки. На другом полюсе – физики, экономисты, футурологи с мировыми именами, которые с «прогрессистами» не спорят, а только призывают их к неторопливым, последовательным, взвешенным шагам.

Очередной платформой для столкновения прогнозов, мнений и гипотез, связанных с будущим мировой энергетики, а также с её влиянием на изменение глобального климата, стала Москва, где вчера начал работу форум «Российская энергетическая неделя», в котором участвует делегация Минэнерго Азербайджанской Республики. Помимо проблем перехода на чистую энергию, форум будет обсуждать вопросы цифровой информации, защиты климата, подготовки кадров… Заседания проходят под эгидой Международного Энергетического Агентства (МЭА), призвавшего участников форума способствовать ускорению инвестиций в экологически чистые виды энергии. Тут следует учесть, что обсуждение этих безусловно важных для будущего цивилизации вопросов происходит на фоне мощного энергетического кризиса, охватившего Европу и Азию, в отражении стремительно растущих цен на нефть и газ. Полемизировать в такой ситуации о сроках отказа от ископаемых видов энергии равносильно отрицанию сейсмологической науки, когда твой дом качает от землетрясения в семь баллов по шкале Рихтера. В результате, уже после первых выступлений на форуме стало ясно: какими бы заманчивыми ни выглядели перспективы тотального перехода человечества на повсеместное использование энергии солнца, воды и ветра, об отказе от ископаемых видов горючего даже в среднесрочной перспективе речь не идет.

С чем не согласны авторы доклада Международного Энергетического Агентства, доказывающие на примере кризисов, турбулентности рынков и колебания цен на энергоносители абсолютную бесперспективность инвестиций в добычу нефти и газа. Эксперты МЭА прогнозируют в долгосрочной перспективе постепенное снижение потребительского спроса на нефть. По их мнению, цена за баррель нефти составит к 2030 году 36 долларов, а к 2050-му - 24 доллара. Словом, МЭА отказывается признавать неослабевающую зависимость ведущих мировых экономик от традиционных видов энергии и настойчиво призывает правительства и частных инвесторов, не раздумывая, вкладываться в «энергетику будущего». В разгар взлета цен на нефть, газ и каменный уголь эти призывы выглядят странновато. Европейцам грозит холодная зима без отопления, страны в лихорадочном поиске новых источников ископаемых энергоносителей, и эта полоса нестабильности будет продолжаться, как минимум, до следующего лета. Причем лишь в том случае, если Евросоюз успеет решить все политические, экономические, технические и прочие проблемы и противоречия, препятствующие росту поставок ископаемых энергоносителей. Чтобы решить их уже сегодня, нужно в кратчайшие сроки мобилизовать многомиллиардные инвестиции в развитие инфраструктуры углеводородной добычи, в её транспортировку и хранение. Другими словами, внимательно выслушать рекомендации МЭА и сделать все наоборот. Запад, не среагировавший своевременно на предупреждения специалистов об опасности сокращения инвестиций в добычу и транспортировку углеводородов, платит сегодня за свою беспечность вдвойне. Если Евросоюз не сумеет перестроить концепцию энергетической безопасности, последствия могут принять неконтролируемый характер.