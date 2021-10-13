Сегодня, в четверг, 14 октября 2021 года в Минске на полях Совета министров иностранных дел СНГ по инициативе России состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов озвучил позицию Азербайджана в отношении постконфликтной ситуации в регионе и нормализации отношений между двумя странами. Министр подчеркнул важность полного выполнения трехсторонних заявлений, подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Была выражена готовность к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе уважения принципов международного права, в частности суверенитета государств, территориальной целостности и неприкосновенности границ. В частности, была подчеркнута важность начала переговоров по процессу делимитации границ Азербайджана с Арменией. Также была отмечена важность выполнения соглашений по открытию всех транспортных коммуникаций в регионе.

Министр Джейхун Байрамов, затронув тему опасности минных полей, представляющих угрозу жизни людей на освобожденных территориях, отметил, в частности, необходимость предоставления Арменией карт минных полей. Министр также рассказал о восстановительно-строительных работах, проводимых на освобожденных территориях.