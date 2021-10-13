Парвиз Шахбазов рассказал в Москве об угрозах в газовой сфере

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Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял участие в Международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве. На форуме, в котором приняли участие правительственные чиновники ряда стран, руководители международных организаций и нефтегазовых компаний, авторитетные исследователи и представители СМИ, обсуждались использование традиционных и возобновляемых источников энергии, новые направления международного сотрудничества в области энергетики, углеродная нейтральность, энергетический переход и многие другие актуальные темы. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минэнерго, Шахбазов принял участие в обсуждениях на сессии «Будущее традиционной энергетики: готов ли мир отказаться от углеводородов?». На сессии состоялся обмен мнениями по таким темам, как позиция традиционных энергоносителей в глобальном энергетическом балансе, адаптация существующей энергетической инфраструктуры к новым источникам энергии, достаточность потенциала реализуемых нефтегазовых проектов для удовлетворения потребностей в энергии, возможность энергетического перехода с использованием энергоносителей углеводородного происхождения и другие.

Парвиз Шахбазов, отвечая на вопрос о регулирующей роли газа в энергетическом переходе, отметил, что сокращение инвестиций в газовую промышленность, которая в настоящее время считается экологически чистым видом углеводородного топлива, в будущем может привести к увеличению использования энергоносителей, которые оказывают большее негативное влияние на экологию. В связи с этим было отмечено, что в сложившейся ситуации решения по энергетическому переходу должны формироваться на основе комплексного подхода к вопросам экологической безопасности и энергетической безопасности. Обратив внимание на принятые под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева стратегические решения и проводимую работу по расширению использования «зеленой энергии» в нашей стране, министр, в частности, проинформировал о существующем потенциале по развитию ветроэнергетики в море. Он отметил, что продолжается работа по направлению технических мощностей, первоначально оцениваемых в 157 ГВт, на производство «зеленого водорода» в будущем.