Лавров и Байрамов выступили с единых позиций первые выводы
Ранее haqqin.az сообщил о встрече глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, России и Армении. С подробным комментарием о результатах встречи выступили пресс-службы министерств трех стран.
Эксперты обратили внимание на идентичность подходов России и Азербайджана в вопросе выработке повестки армяно-азербайджанского урегулирования. Как Лавров, так и Байрамов выступили за скорейшее выполнение договоренностей и обязательств, закрепленных в Трехстороннем Московском мирном соглашении. Хотя армянское политическое руководство по сей день препятствует реализации основных пунктов договора, достигнутых в Москве.