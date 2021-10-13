Азербайджанский киллер все же готовил теракт

Правоохранительные органы Кипра нашли доказательства того, что киллер намеревался совершить покушение в мусульманский праздник, что было расценено как «месседж».

Напомним, ранее полиция Кипра задержала по громкому делу 27-летнего пакистанца, на телефоне которого была обнаружена переписка с киллером. По данным полиции, в машине азербайджанца была обнаружена форма продовольственной компании, в которой работал его сообщник-пакистанец.

Отметим, что 27 сентября полиция Кипра арестовала 38-летнего азербайджанца с российским паспортом по обвинению в покушении на израильских бизнесменов.

Официальный представитель премьер-министра Израиля Нафтали Беннета Матан Сиди заявил, что покушение было заказано иранскими спецслужбами.