Азербайджанский киллер все же готовил теракт
Терроризм является основной версией кипрской полиции, объясняющей мотив действий азербайджанского киллера в попытке убийства израильских бизнесменов, в частности миллиардера Тедди Саги, передает Jerusalem Post.
Правоохранительные органы Кипра нашли доказательства того, что киллер намеревался совершить покушение в мусульманский праздник, что было расценено как «месседж».
Напомним, ранее полиция Кипра задержала по громкому делу 27-летнего пакистанца, на телефоне которого была обнаружена переписка с киллером. По данным полиции, в машине азербайджанца была обнаружена форма продовольственной компании, в которой работал его сообщник-пакистанец.
Отметим, что 27 сентября полиция Кипра арестовала 38-летнего азербайджанца с российским паспортом по обвинению в покушении на израильских бизнесменов.
Официальный представитель премьер-министра Израиля Нафтали Беннета Матан Сиди заявил, что покушение было заказано иранскими спецслужбами.