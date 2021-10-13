Иран не верит США

Иранская сторона сомневается в реальной воле Вашингтона выполнять свои обязательства по ядерной сделке. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери по результатам переговоров с заместителем генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора в Тегеране. Об этом сообщает ИРНА со ссылкой на пресс-службу МИД Ирана.

Переговоры были посвящены возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

"Замглавы МИД отметил, что существуют реальные сомнения в действительном желании США выполнять свои обязательства", - сообщает пресс-служба. При этом Багери "раскритиковал бездействие европейских сторон по выполнению своих обязательств по ядерной сделке".

Переговоры продолжатся в Брюсселе.