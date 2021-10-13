Генерал Меликов вновь возглавил Дагестан

Депутаты Народного Собрания (парламента) Дагестана избрали на пост главы республики генерал-полковника Сергея Меликова, руководящего регионом с октября 2020 года, передает ТАСС с сессии парламента. За Меликова проголосовали 82 из 90 депутатов Народного Собрания.

«Доверие президента страны, поддержка Народного Собрания - это мощнейший ресурс для решения наболевших проблем Дагестана, для вывода его на траекторию устойчивого и динамичного развития», - сказал в своем выступлении С.Меликов.