Депутат Рази Нуруллаев: «Выходит, что такая страна, как Иран, боится израильских буйволов?»

«Азербайджан никогда не был заинтересован в обострении отношений с соседями, включая и Иран. Озвучиваемые сегодня официальными лицами Ирана обвинения в адрес Азербайджана лишены всякого основания. Нас обвиняют в том, что в некоторых вопросах мы опираемся на Израиль и якобы в Азербайджане присутствуют израильские войска. Возможно они имеют ввиду буйволиную ферму, основанную на освобожденных территориях. Выходит, что такая страна как Иран, боится израильских буйволов? Согласитесь, это смешно». Об этом заявил в беседе с haqqin.az председатель партии Национального фронта Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Рази Нуруллаев.

Депутат призвал заглянуть в историю взаимоотношений Азербайджана и Ирана, отметив, что еще во время первой карабахской войны Иран поддержал Армению.

«Несмотря на общую многовековую историю и единую с нами религию, Исламская республика нас не поддержала. Напротив, она называет братской страной Армению, которая оскорбила религиозные чувства мусульман и впустила свиней в наши мечети. Во время первой карабахской войны и намека не было на Израиль, где же тогда была поддержка и защита Ирана? Почему Иран демонстрирует двойные стандарты в отношении Азербайджана и стоит в одном ряду с Арменией?», - сказал депутат.

Рази Нуруллаев отметил, что несмотря на наличие проблем с Ираном, серьезных причин для беспокойств нет.

«Своими претензиями и голословными обвинениями, Иран не сможет ослабить Азербайджан. В данном вопросе сегодня весь мир на стороне Азербайджана. Иран не может найти поддержку ни у одного государства в мире, кроме Армении, которую пытается использовать против Азербайджана. Армения тоже играет в очень грязную игру, что создает негативное мнение о ней в глазах Европы, США, Израиля и, в целом, всего мира. Конечно, мы бы не хотели ухудшения отношений с Ираном, но что поделать? В этой ситуации виноваты не мы», - сказал он.

Лидер оппозиционной партии также призвал все политические силы страны к единству перед лицом внешних угроз.

«Я призываю всех к единству. У нас есть не только внешние враги, мы должны сообща выявлять предателей внутри страны. К сожалению, у нас еще есть предатели национальных интересов, которые выступают против независимости нашего государства и его успехов. Чтобы противостоять им нужно политическое и идеологическое единство», - сказал он.