Тысячи людей вышли на улицы Тбилиси в поддержку Саакашвили - фото
В центре Тбилиси проходит митинг в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Тысячи людей заполнили площадь Свободы в центре столицы и прилегающую территорию с требованием его освобождения, сообщает Sputnik Georgia.
Протестующие держат в руках плакаты с надписями "Свободу Мише" и "Нет политическому преследованию", а также флаги Грузии.
Выступая на митинге, адвокат Саакашвили Ника Гварамия зачитал письмо третьего президента Грузии, которое он отправил из пенитенциарного учреждения.
«Я не могу быть зрителем разрушения нашей родины и предпочитаю этому смерть, поэтому я здесь!», - говорится в письме.
По словам Саакашвили, он бы променял остаток своей жизни на то, чтобы быть сейчас на площади.
«Мое первое и главное желание - чтобы у грузин было государство, отличающееся свободой и процветанием, справедливостью и безопасностью. У европейцев должна быть европейская страна, мы должны ездить в другие страны в качестве туристов, учиться, заниматься бизнесом, но мы всегда должны возвращаться домой, как я вернулся сейчас домой. Мы все должны вернуться на родину, которой гордимся и где жизнь будет прекрасной. Почему я сегодня в Грузии? Я здесь, потому что не могу быть счастливым даже в Украине, которая мне очень близка. Я не могу быть больше нигде, когда вижу столько жестокости и невзгод на моей любимой родине. Не могу без эмоций смотреть, как люди бегут из нашей страны, и как из Грузии уходят самые талантливые, трудолюбивые и порядочные люди. Я здесь и полон решимости остаться и тем самым внести свой вклад в борьбу грузинского народа против бедности, коррупции и несправедливости. Давайте станем маяком демократии, реформ и развития», – говорится в письме Саакашвили.
В свою очередь, МВД Грузии мобилизовало полицию и спецназ на площади Свободы и во дворах парламента для обеспечения порядка и безопасности митингующих.