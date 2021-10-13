Тысячи людей вышли на улицы Тбилиси в поддержку Саакашвили - фото

Выступая на митинге, адвокат Саакашвили Ника Гварамия зачитал письмо третьего президента Грузии, которое он отправил из пенитенциарного учреждения.

«Я не могу быть зрителем разрушения нашей родины и предпочитаю этому смерть, поэтому я здесь!», - говорится в письме.

По словам Саакашвили, он бы променял остаток своей жизни на то, чтобы быть сейчас на площади.

«Мое первое и главное желание - чтобы у грузин было государство, отличающееся свободой и процветанием, справедливостью и безопасностью. У европейцев должна быть европейская страна, мы должны ездить в другие страны в качестве туристов, учиться, заниматься бизнесом, но мы всегда должны возвращаться домой, как я вернулся сейчас домой. Мы все должны вернуться на родину, которой гордимся и где жизнь будет прекрасной. Почему я сегодня в Грузии? Я здесь, потому что не могу быть счастливым даже в Украине, которая мне очень близка. Я не могу быть больше нигде, когда вижу столько жестокости и невзгод на моей любимой родине. Не могу без эмоций смотреть, как люди бегут из нашей страны, и как из Грузии уходят самые талантливые, трудолюбивые и порядочные люди. Я здесь и полон решимости остаться и тем самым внести свой вклад в борьбу грузинского народа против бедности, коррупции и несправедливости. Давайте станем маяком демократии, реформ и развития», – говорится в письме Саакашвили.