Курьер из Азербайджана проломил в России голову таксисту из Таджикистана

Во вторник, 12 октября, сотрудники полиции задержали девушку и двух мужчин, которые избили и ограбили таксиста в Мурино (Всеволожский район). Троица украла у водителя деньги и мобильный телефон.

Сотрудники полиции города Мурино в Ленинградской области задержали 27-летнего гражданина Азербайджана, который вместе с друзьями напал и ограбил таксиста.

Согласно информации российских СМИ, 10 октября 23-летний гражданин Таджикистана, работающий таксистом, получил через приложение заказ. Он отвез двух молодых людей и их спутницу к одному из домов по Воронцовскому бульвару.

Однако троица отказалась оплачивать работу таксиста. Между водителем и пассажирами вспыхнул конфликт, во время которого двое мужчин ударили гражданина Таджикистана стеклянной бутылкой и металлической решеткой.

Во время драки девушка похитила из салона автомобиля 32 тысячи рублей и мобильный телефон таксиста. Общая сумма ущерба составила 42 тысячи рублей.

Водитель обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 12 октября, в поселке Бугры напавшая на таксиста троица была задержана. Выяснилось, что водителя ограбил 27-летний гражданин Азербайджана, работающий курьером и ранее судимый трижды. Соучастниками стали его 26-летняя безработная знакомая и 33-летний друг.