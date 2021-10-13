Африканские страны встали в очередь за турецким «Байрактаром»

Турция расширила экспорт вооруженных дронов, заключив торговые сделки с Марокко и Эфиопией, после их успешного использования в международных конфликтах, сообщает haqqin . az со ссылкой на источники Reuters .

Любые поставки дронов в Эфиопию могут вызвать трения и без того в натянутых отношениях между Анкарой и Каиром, который в разладе с Аддис-Абебой из-за плотины гидроэлектростанции на Голубом Ниле.

Два источника в египетских службах безопасности заявили, что Каир попросил США и некоторые европейские страны помочь ему заморозить любую подобную сделку. Третий египетский источник сообщил, что любое соглашение должно быть достигнуто и уточнено в ходе переговоров между Каиром и Анкарой, поскольку они пытаются наладить отношения, передает британское агентство.

Турция, Эфиопия и Марокко официально не объявляли о сделках по вооруженным беспилотникам, но несколько источников, знакомых с договоренностями сообщили Reuters подробности.

Один из турецких чиновников заявил, что Эфиопия и Марокко запросили закупку дронов Bayraktar TB2 в соглашениях, которые также могут включать гарантии на запчасти и обучение. Дипломат, пожелавший остаться неназванным, отдельно подчеркнул, что Марокко уже получило первую партию боевых дронов, заказанных в мае. Эфиопия также планирует приобрести их, но статус этого заказа пока менее ясен.

Украина и Польша, партнер Турции по НАТО, также заказали вооруженные беспилотники, которые, по мнению военных экспертов, дешевле, чем производимые в Израиле, Китае и США.

Официальные данные демонстрируют, что оборонный и авиационный экспорт Турции в Марокко и Эфиопию резко вырос за последние два месяца, но в них нет подробных данных о продажах дронов.