Африканские страны встали в очередь за турецким «Байрактаром»
Турция расширила экспорт вооруженных дронов, заключив торговые сделки с Марокко и Эфиопией, после их успешного использования в международных конфликтах, сообщает haqqin.az со ссылкой на источники Reuters.
Любые поставки дронов в Эфиопию могут вызвать трения и без того в натянутых отношениях между Анкарой и Каиром, который в разладе с Аддис-Абебой из-за плотины гидроэлектростанции на Голубом Ниле.
Два источника в египетских службах безопасности заявили, что Каир попросил США и некоторые европейские страны помочь ему заморозить любую подобную сделку. Третий египетский источник сообщил, что любое соглашение должно быть достигнуто и уточнено в ходе переговоров между Каиром и Анкарой, поскольку они пытаются наладить отношения, передает британское агентство.
Турция, Эфиопия и Марокко официально не объявляли о сделках по вооруженным беспилотникам, но несколько источников, знакомых с договоренностями сообщили Reuters подробности.
Один из турецких чиновников заявил, что Эфиопия и Марокко запросили закупку дронов Bayraktar TB2 в соглашениях, которые также могут включать гарантии на запчасти и обучение. Дипломат, пожелавший остаться неназванным, отдельно подчеркнул, что Марокко уже получило первую партию боевых дронов, заказанных в мае. Эфиопия также планирует приобрести их, но статус этого заказа пока менее ясен.
Украина и Польша, партнер Турции по НАТО, также заказали вооруженные беспилотники, которые, по мнению военных экспертов, дешевле, чем производимые в Израиле, Китае и США.
Официальные данные демонстрируют, что оборонный и авиационный экспорт Турции в Марокко и Эфиопию резко вырос за последние два месяца, но в них нет подробных данных о продажах дронов.
«Растущий интерес к вооруженным дронам является стимулом для турецкого правительства, которое пытается увеличить экспорт, чтобы помочь решить свои экономические проблемы, и подчеркивает растущее значение вооруженных дронов в современной войне, - пишет Reuters. - Турецкие военные использовали беспилотники в прошлом году в Сирии, а также в Ливии. В Нагорном Карабахе беспилотники помогли союзнику Турции Азербайджану победить вооруженные силы Армении.
По данным Ассамблеи экспортеров Турции, экспорт оборонной и авиационной техники в Эфиопию вырос до 51 миллиона долларов за первые три месяца этого года с 203 тысяч долларов за аналогичный период прошлого года.
Экспорт в Марокко за тот же период составил 78,6 миллиона долларов (62 миллиона долларов только в сентябре) по сравнению с 402 тысячами долларов в прошлом году.
В целом за первые три квартала этого года турецкий оборонный и авиационный экспорт составил 2,1 миллиарда долларов, что на 39% больше, чем 1,5 миллиарда долларов в прошлом году».