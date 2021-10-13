«Управление дронами и точная агрономия»: медиатур в Исмаиллы

В медиатуре принимают участие заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров, директор Государственного агентства профессионального образования Валех Мирзалиев, руководитель проекта «STEAM Азербайджан» Играр Назаров, руководители медиаструктур и представители СМИ.

В Исмаиллинском районе был организован медиатур, цель которого – ознакомление с учебным процессом «Управление дронами и точная агрономия», проводимым израильскими специалистами в Исмаиллинском государственном центре профессионального обучения, а также встреча с работниками образования - участниками 44-дневной Отечественной войны из Исмаиллинского района.

В ходе медиатура первым делом участники ознакомились с материально-технической базой Исмаиллинского государственного центра профессионального образования, созданными условиями и специальными кабинетами.

Затем в центре состоялись тренинги по теме «Управление дронами и точная агрономия».

После того как участники тренинга пилотировали дроны в полевых условиях, была проведена презентация о правилах их использования и целях следующего этапа.

Было отмечено, что тренинги, организованные Государственным агентством профессионального образования и проектом STEAM Азербайджан, проводят израильские специалисты.

В настоящее время в Исмаиллы ведется подготовка инструкторов, а в следующем году будет создана новая специальность для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов в центре профессионального обучения.

Эти дроны оснащены искусственным интеллектом. В ближайшем будущем фермеры и предприниматели, работающие в сфере сельского хозяйства, смогут извлекать выгоду из деятельности этих дронов.

Всего в тренингах, которые продлятся до 19 октября, принимают участие 15 учителей, работающих в профессиональных учреждениях и преподающих в классах STEAM. Цель обучения - изучение управления современными дронами для применения высоких технологий в сельском хозяйстве и проведение обучения по новым специальностям.

Было отмечено, что сельскохозяйственные дроны используются в различных сферах сельского хозяйства. В результате применения этой технологии можно в разы увеличить скорость работы и процент производительности.

Медиатур продолжается.