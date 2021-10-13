Незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана в зоне ответственности российских миротворцев совершили новый террористический акт.

14 октября около 18:15, в результате снайперского выстрела погиб военнослужащий азербайджанской армии Гамзоев Аскер Афган Бахрам оглу. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Для расследования данного теракта направлен запрос в совместный российско-турецкий мониторинговый центр.

В заявлении Министерства обороны Азербайджана говорится, что совершение этого террористического акта незаконными армянскими военными отрядами, поддерживаемыми Арменией, во время встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве Российской Федерации в Минске является целенаправленной провокацией. Это в то же время является очередным доказательством политики Армении по намеренному обострению ситуации в регионе, созданию препятствий для выполнения положений подписанного 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления и подрыву деятельности российских миротворцев.

Решительные шаги по нейтрализации незаконных армянских вооруженных формирований, совершивших этот террористический акт в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, и обеспечению их ответственности перед законом будут продолжены и впредь.