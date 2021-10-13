Министерство обороны России: обстреляна автоколонна Азербайджана
Накануне, 13 октября, в районе Сарсанского водохранилища была обстреляна колонна строительной техники Азербайджана, которая следовала по маршруту Суговушан - Кельбаджар, сообщает Министерство обороны России.
По сообщению, автоколонна следовала в сопровождении российских миротворцев.
В результате инцидента пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями обеих сторон проводится разбирательство по факту нарушения режима прекращения огня.