Талибы просят Турцию об инвестициях

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с делегацией «Талибана» заявил, что те попросили продолжать оказывать гуманитарную помощь Афганистану и вкладывать инвестиции в страну, сообщает «Анадолу».

По словам Чавушоглу талибы должны сформировать инклюзивное правительство в Афганистане, если хотят единства и равенства в стране.

Министр отметил, что турецкая сторона дала свои рекомендации в вопросах образования девочек и интеграции женщин в трудовую жизнь.