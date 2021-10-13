В Азербайджане с 2013 года готовили «сюрпризы-кукурузники» для армянской армии

Стали известны некоторые подробности попавшего в военные учебники мира уникального приема, который азербайджанская армия применила в ходе 44-дневной войны с целью выявления позиций армянских систем ПВО. Речь идет о применении в качестве ложной воздушной цели для сил противовоздушной обороны противника множества оставшихся с советского периода просроченных одномоторных гражданских самолетов АН-2 («Кукурузник»). Именно благодаря этому приему в первый день военных операций было уничтожено более 40 процентов систем ПВО противника. Впоследствии в этом признался и сам «секретарь совета безопасности» сепаратистов Самвел Бабаян.

Напомним, самолеты АН-2 применялись в качестве беспилотников, а силы ПВО врага, «признав» их за настоящие боевые самолеты, активизировали радары, после чего зенитно-ракетные комплексы «ОСА-М» открывали по ним огонь, таким образом, позволив выявить свои районы огневых позиций. Вслед за этим атакующие дроны и артиллерия азербайджанской армии уничтожали эти самые комплексы ПВО противника.

Сначала предполагалось, что «кукурузники» вообще поднимались в воздух как беспилотники и при помощи специальной автопилотной системы направлялись в сторону заданных целей. Однако, как выяснилось, их поднимали в воздух пилоты, после чего сами прыгали из самолета с помощью парашютов, а самолеты в режиме автопилота летели к заданным целям. Самолет наполняли взрывными устройствами и топливом, чтобы он сам подрывался как дрон-камикадзе в случае промаха врага.

Об этом рассказали офицеры высокого ранга азербайджанской армии в документальном фильме «Невидимые герои». Один из них сказал, что в первый день военных операций, то есть 27 сентября, в направлении главной цели атак азербайджанской армии было отправлено 20 самолетов АН-2, в результате чего удалось выявить районы сосредоточения вражеских зенитно-ракетных комплексов «ОСА-М»…

Подготовительные работы в связи с превращением самолетов АН-2 в беспилотники и применением их для этих целей начали осуществляться с 2013 года в строгих секретных условиях.