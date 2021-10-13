На польско-белорусской границе нашли тело мигранта

На участке границы Польши и Беларуси, где действует режим чрезвычайного положения, нашли тело молодого мужчины, сообщает агентство PAP.

"Документы указывают, что тело принадлежит 24-летнему сирийцу, который до этого находился на территории Беларуси", - сказал представитель польской полиции Томаш Крупа.

Он заявил, что тело было найдено во время патрулирования района вертолетами.

Отмечается, что возле тела нашли белорусские визовые документы. Польская прокуратура начала следствие для выяснения обстоятельств и причин смерти мигранта.

СМИ сообщают, что это уже пятый подобный случай на польско-белорусской границе.