В Бейруте проходила большая демонстрация, организованная «Хезболлой» и ее политическим союзником – шиитским движением «Амаль». Его участники требовали отставки судьи Тарека Битара. Один из бывших министров даже пригрозил Ливану новой гражданской войной, если это не произойдет.

По меньшей мере четыре часа в столице Ливана происходила перестрелка между враждующими группами. По данным Ливанского Красного креста, шесть человек погибло, больше тридцати ранено. Армия пытается взять ситуацию под контроль.

Это предупреждение в свете последовавших событий звучит особенно зловеще. Демонстранты были обстреляны с крыш домов, когда проходили по центральным улицам города. Перестрелка затянулась на часы, но до сих пор нет ясности, кто инициировал обстрел.

«Хезболла» и «Амаль» поспешили выйти с заявлением, что «это нападение вооруженных и организованных групп имеет своей целью ввергнуть страну в распри, и ответственность за это должны понести подстрекатели и партии, которые прячутся за кровью жертв взрыва в порту, стремясь достигнуть зловещих политических целей».

Глава правительства Наджиб Микати призвал всех «успокоиться и избегать быть втянутыми в провокации любого рода». Армия оцепила район перестрелки и ищет тех, кто ее устроил, предупредив, что будет открывать огонь по всем, кто окажется на улицах с оружием. Однако хаотичность произошедшего вынуждает сомневаться, что удастся не только поймать, но и установить виноватых.

Раньше в этот же день суд отклонил апелляцию двух бывших министров, которых пытаются привлечь к ответственности по делу о взрыве. Родственники и близкие погибших возмущены постоянными попытками затянуть и сорвать разбирательство. «Хезболла» заняла сторону обвиняемых, а не пострадавших.

Чиновники в правительстве и администрации порта, который контролируется проиранской группировкой, были в курсе того, что там хранится почти три тысячи тонн нитрата аммония, удобрения, которое при определенных условиях превращается в разрушительную взрывчатку, но не предприняли необходимых мер безопасности. Сейчас они пытаются избежать ответственности и организовывают массовые акции против судьи, посмевшего пойти против. Вряд ли в этой ситуации можно исключать и вариант сознательной провокации вооруженных столкновений со стороны «Хезболлы». Гражданская война кажется не таким страшным вариантом, когда конкретным важным людям грозит тюрьма.