Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 23:07

До президентских выборов 2024 года остается еще три года, но, судя по начавшимся опросам общественного мнения, гонка уже началась. Машину избирательной кампании досрочно завели республиканцы, которые уже почти уверены, что им удастся отвоевать большинство в обеих палатах Конгресса в 2022-ом и Белый дом в 2024-ом. Сразу после последних президентских выборов подавляющее большинство политологов было уверено, что песенка Трампа спета, что он навеки обосновался в своей резиденции во Флориде без права использовать главное оружие — Twitter, что избиратели и не посмотрят больше в его сторону хотя бы из-за боязни повторения 6 января, когда толпа его сторонников атаковала Капитолий и чуть было не похоронила американскую демократию. Но нет, Трамп оказался чрезвычайно живучим. Как пишет газета Капитолия The Hill, 58 процентов республиканцев готовы отдать свои голоса экс-президенту. За ним со значительным отрывом идут бывший вице-президент Майк Пенс (13 процентов) и губернатор Флориды Рон де Сантис (9 процентов). И совсем в хвосте плетутся представлявшая США в ООН Никки Хейли и сенатор Флориды Марко Рубио с 3 процентами.

Что же произошло, неужели американцы позабыли все проступки, фокусы и чудачества Трампа, этого infante terrible Америки? Оказывается то, что в других демократических странах непозволительно и непростительно, в Соединенных Штатах вполне возможно. Вот уже почти год Трамп колесит по стране и повсюду повторяет свою мантру о том, что у него «выборы были украдены». Парадоксальным образом свое отрицание и клевету на демократов, не подтвержденную ни в одном из судов экс-президент обратил себе на пользу. Сейчас вся республиканская рать с реваншистскими лозунгами готова броситься в бой против противников, уверенная в том, что она теперь стала более сильной, мотивированной и заряженной на успех, чем это было год назад. Классик говорил, что «Россию умом не понять». А Америку—можно? Демократы уже бьют во все колокола. Washington Post свою передовую статью озаглавила «Ночной кошмар с Трампом вновь становится реальностью». Что больше всего беспокоит - не только демократов, но и всех думающих американцев? То, что, вновь придя к власти, Трамп начнет выгонять из коридоров власти профессионалов и менять их на доверенных людей, как это он делал все четыре года своего президентства. То, что он наверняка попытается укрепить личный контроль над военными и правоохранительными органами, чтобы в случае гражданского неповиновения использовать их как «бойцовые клубы» (как это он уже пытался делать). Что станет использовать федеральные ресурсы, чтобы навредить своим политическим оппонентам и ущемить свободу печати. Столичное издание завершает свое предупреждение нации словами: «Катастрофа уже в соседней комнате. Метеосводка показывает апокалипсис». Ничего себе прогноз! А ведь в случае возвращения Трампа неизбежно тряхнет и весь мир. Ведь этот джентльмен наверняка вновь выведет Америку из Парижского соглашения по климату и перечеркнет в своей стране столь популярную на планете ориентацию на «зеленые» источники энергии. Что могут противопоставить грядущей катастрофе демократы? Не так уж много. Эксперты говорят, что на стороне демократов — американцы с высшим образованием, а на стороне республиканцев — те, кто без него. И последних, как в любой другой стране больше. Это ставит правящую партию в крайне невыгодное положение. Граждане с дипломами концентрируются в городах, а те, кто без них, рассредоточены в сельской местности. Практика показывает, что, например, в Конгрессе побеждают те кандидаты, кто контролирует «большие пространства».

У демократов было бы намного больше шансов укрепить свои позиции, если бы не очевидная слабость президента Джо Байдена. Его рейтинг с конца июня опустился на 15 пунктов. И что хуже всего для президента - акции хозяина Белого дома падают не только среди республиканцев и демократов, но и среди независимых избирателей. Haqqin.az уже писал, что причинами утраты Байденом популярности стал и хаотичный вывод войск из Афганистана, и иммиграционный кризис на границе с Мексикой. Но главной головной болью президента все же остается пандемия коронавируса. В США от ковида умерло 716 тысяч человек, свыше 44 миллионов было инфицировано. Да, темпы роста смертей и заражения падают — за последнюю неделю первых стало меньше на 6.6 процентов, вторых на 11.9 процентов. Но, тем не менее обещанная Байденом цель – обеспечить к началу осени вакцинацию 70 процентов и достичь коллективного иммунитета населения не была достигнута. В некоторых городах и округах действительно вакцинировались две трети жителей, но в целом ряде штатов эта цифра меньше 50 процентов. «Люди не чувствуют, что их жизнь улучшилась, - говорит Сара Лонгвелл, республиканский стратег, которая поддержала Байдена на выборах 2020 года. – Люди видят, что обещания президента не были выполнены». Усилия Байдена осложняются тем, что их торпедирует все тот же Трамп, призывающий своих многочисленных сторонников не прививаться ни в коем случае и не носить маски. В результате число тех, кто получил прививки и число тех, кто этого не сделал сильно отличается в зависимости от того, о каком штате идет речь — «красном» - республиканском или «синем» - демократическом. И это положение невозможно исправить, а, стало быть, ковид останется в Америке надолго.