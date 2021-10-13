Срочно: Минобороны Азербайджана о перестрелке в Карабахе

На территории Азербайджана в зоне ответственности российских миротворцев произошла перестрелка между военнослужащими незаконных армянских вооруженных формирований. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

Сначала несколько пьяных боевиков в армянских формированиях вступили в рукопашный бой со своими боевыми товарищами. А спустя некоторое время на месте инцидента произошел взрыв.

По предварительной информации, в результате стрельбы есть погибшие и раненые с противоположной стороны.

Минобороны Азербайджана заявляет, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана не имеют никакого отношения к произошедшему инциденту.