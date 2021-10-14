Вахида Фарзалиева уволили из-за погибших в Баку эльдарских сосен?

Впоследствии было установлено, что причиной гибели деревьев стала стремительно распространявшаяся болезнь. Директор Центрального ботанического сада Национальной академии наук Азербайджана Вахид Фарзалиев, принимавший личное участие в расследовании haqqin.az, уже тогда предлагал немедленно вырубить все больные деревья и высадить на их месте здоровые саженцы.

В начале августа haqqin.az опубликовал громкое расследование о массовой гибели в Баку эльдарских сосен, занесенных в Красную Книгу.

Причины гибели эльдарских сосен расследовала специально созданная комиссия, по результатам работы которой в некоторых районах Баку действительно началась вырубка больных деревьев.

И вот сегодня поступила тревожная новость – после аудиторской проверки в Центральном ботаническом саду, уволен Вахид Фарзалиев с должности директора.

По информации, имеющейся в распоряжении haqqin.az, проверка Отдела внутреннего контроля установила, что Вахид Фарзалиев допустил серьезные должностные проступки и не создал условия для должного ухода за деревьями. Кроме того, на подотчетной ему территории Центрального ботанического сада были незаконно выстроены два жилых домов.

«За шесть лет руководства Вахидом Фарзалиевым Центральным ботаническим садом, не было принято никаких инициатив по посадке новых деревьев, - указывается в протоколе аудиторской проверки. - Из-за неправильной организации системы орошения, ускорился процесс высыхания деревьев. Вахид Фарзалиев использовал также в личных целях средства, выделенные государством».

В то же время, в беседе с корреспондентом haqqin.az Вахид Фарзалиев заявил, что ушел в отставку по собственному желанию, а также опроверг выдвинутые против него обвинения.

По его словам, на территории Центрального ботанического сада еще в 90-е годы селились вынужденные переселенцы, которым тогда попросту негде было жить.

«Когда же в 2017 и 2021 годах эти люди начали строить для своих семей новые дома, я уведомил об этом соответствующие госструктуры. Что же касается орошения, то оно было налажено на высоком уровне, и деревьям оказывался должный уход. Я отвергаю эти обвинения потому, что прикладывал все свои знания и силы для развития Ботанического сада, и научное сообщество может это подтвердить», - заявил Вахид Фарзалиев.