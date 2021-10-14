Генерал Мовлам Шихалиев: «500 тысяч манатов? 250 тысяч долларов? Я не брал…»

Из показаний генерала Шихалиева следователям, которые оказались в распоряжении редакции haqqin.az, выясняется, что подсудимый отрицает все обвинения, заявляя, что никогда не видел большинство потерпевших.

В частности, в вину преступной группировки Шихалиева вменяют получение взяток на сумму 14 миллионов 292 тысячи манатов, присвоение имущества на сумму 5 миллионов 77 тысяч манатов, а также превышение полномочий и фальсификацию доказательств.

Как уже сообщал haqqin . az , в Бакинском Военном суде начался процесс по уголовному делу бывшего начальника Главного следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности генерала Мовлама Шихалиева, который обвиняется в вымогательстве, присвоении имущества подследственных и получении взятки в особо крупном размере.

Отвечая на вопрос о потерпевшем предпринимателе Гусейне Сафарове, генерал ответил, что Сафаров проходил свидетелем по одному из дел следственного управления МНБ.

«В сентябре 2015 года из Генпрокуратуры поступило заявление гражданина Сафарова, которого обманул на 50 тысяч манатов начальник филиала «Техникабанк», - заявил подсудимый. - На основе заявления было возбуждено уголовное дело, а потерпевший был вызван для допроса. Я видел Сафарова только тогда и поручил следователю Вюсалу Алекперову заняться следствием. У меня не было никаких связей с Гусейном Сафаровым. Он лишь несколько раз звонил мне и поздравлял с праздниками. Разговоров о деньгах с Гусейном Сафаровым я не вел. Я также не поручал Вюсалу Алекперову брать с потерпевшего деньги».

Мовлам Шихалиев заявил, что не знаком и с предпринимателем Эльшаном Мадатовым, который проходит потерпевшим по этому делу.

«Я вообще не знаю этого человека. И как он вообще мог пронести через комендатуру МНБ 250 тысяч долларов? Я никогда не вмешивался в ход следствия по этому делу и ничего не знаю о разговорах, которые вели между собой Эльшан Мадатов и Вюсал Алекперов», - сказал подсудимый.

По словам генерала Шихалиева, он ничего не знал и о том, что Вюсал Алекперов требовал у потерпевшего Бахеддина Султанова 500 тысяч манатов.

По существу, такие же показания подсудимый дал в отношении потерпевших Этибара Алиева и Акифа Гурбанова.

Отметим, что потерпевшими по делу по уголовному делу бывшего начальника Главного следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности генерала Мовлама Шихалиева признаны 32 человека.

Очередное заседание суда назначено на 26 октября.