"Запрос о выдаче Исмаилова Т.М. в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности направлен в Министерство юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории по дипломатическим каналам", - сообщили в российском ведомстве, уточнив, что запрос был подготовлен еще 7 октября.

Генеральная прокуратура РФ направила запрос в Черногорию о выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова, обвиняемого в убийстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В то же время адвокат Исмаилова, Марина Русакова, заявила, что Тельман Исмаилов будет добиваться получения политического убежища в Черногории. По словам адвоката, вину Исмаилов ни по одному эпизоду преступления не признает.

"Он не причастен ни к одному из преступлений и вину ни в одном из инкриминируемых ему деяний не признает, поскольку в основу его уголовных дел легли показания одного из свидетелей уголовного дела в отношении брата Исмаилова Рафика, Керимова, и материалы по делу о похищении Авраама Руссо, что является незаконным", - рассказала адвокат.

Русакова также подчеркнула, что запрос, направленный Генпрокуратурой России в Черногорию о выдаче ее подзащитного, был направлен давно: "На руках у Тельмана на момент задержания был документ о том, что он обратился с просьбой о предоставлении ему политического убежища, поэтому его задержание незаконно. Вопрос об экстрадиции будет решаться только после проверки данного факта".

Напомним, 1 октября черногорское издание Vijesti со ссылкой на источник сообщило, что бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов задержан в Подгорице. Предпринимателя задержали по ордеру на розыск, выданному Россией.